Ulm (ots) - Gegen 18 Uhr fuhr eine 32-Jährige mit einem VW in der Wagnerstraße in Richtung Einsteinstraße. An der Einmündung zur Söflinger Straße, auf Höhe einer Baustelle, missachtete sie wohl das Rotlicht. Die Frau kollidierte dabei mit einem 35-jährige BMW-Fahrer. Der stand zuvor an der roten Ampel aus ...

mehr