POL-UL: (UL) Ulm - Rotlicht missachtet?

Am Dienstag kam es an einer Einmündung in Ulm zu einem Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr fuhr eine 32-Jährige mit einem VW in der Wagnerstraße in Richtung Einsteinstraße. An der Einmündung zur Söflinger Straße, auf Höhe einer Baustelle, missachtete sie wohl das Rotlicht. Die Frau kollidierte dabei mit einem 35-jährige BMW-Fahrer. Der stand zuvor an der roten Ampel aus Richtung Moltkestraße kommend und fuhr bei Grün in die Einmündung ein. Dort stießen die Autos zusammen, wodurch ein Schaden von etwa 4.000 Euro entstand. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3812) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben machten, bittet die Polizei um weitere Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachteten.

++++1548935 (SV)

