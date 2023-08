Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen - Nicht aufgepasst

Am Dienstag stieß ein Motorradfahrer mit einem Klein-Lkw in Oberdischingen zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 10.45 Uhr fuhr ein 69-Jähriger mit seiner Kawasaki in der Ersinger Straße. Vor ihm war ein Müllfahrzeug unterwegs. Das hielt am rechten Fahrbahnrand an, um den Müll einzusammeln. Deshalb staute sich der Verkehr und der Senior fuhr an dem Müllwagen links vorbei. Auch vor dem Müllfahrzeug hatte sich der Verkehr gestaut. Der 69-Jährige fuhr an den stehenden Fahrzeugen vorbei. Zur gleichen Zeit scherte ein 22-jähriger Fahrer eines Sprinters nach links aus. Der Klein-Lkw stand unmittelbar vor dem Müllwagen und hatte wohl den vorbeifahrenden Motorradfahrer übersehen. Der stieß mit seinem Zweirad in die Fahrertür des Sprinters. In der Folge stürzte der Senior mit seinem Motorrad auf die Straße. Dabei zog er sich leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Kradfahrer in ein Krankenhaus. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem Motorrad auf rund 3.000 Euro, den am Sprinter auf ca. 1.000 Euro. Ein Abschlepper barg die nicht mehr fahrbereite Kawasaki.

++++1546031(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell