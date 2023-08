Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rollerfahrerin stürzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 26-Jährige bei einem Sturz am Dienstag in Ulm zu.

Ulm (ots)

Gegen 7.45 Uhr fuhr eine 26-Jährige in der Wiblinger Allee geradeaus in Richtung Kurt-Schumacher-Ring. Auf Höhe der Hans-Lorenser-Straße war ein Lkw unterwegs. Der bog auf seinem Fahrstreifen nach links ab und schwenkte wohl aus. Wie die Polizei berichtet, erschrak sich die Rollerfahrerin und verriss den Lenker. Dabei stürzte sie auf die Straße und verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Den Sachschaden an dem Zweirad schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

