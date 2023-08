Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Autoscheibe eingeschlagen

Zigaretten nahm ein Dieb von Dienstag auf Mittwoch in Ulm mit.

Ulm (ots)

Eine Zeugin entdeckte den Ford in der Vogelbergstraße. An dem war die Beifahrerscheibe eingeschlagen. In den Nachtstunden beging ein Unbekannter die Tat und nahm mehrere Schachteln Zigaretten an sich. Die lagen auf dem Beifahrersitz. Der Geldbeutel des Fahrzeugeigentümers befand sich noch im Auto. Den hatte der Dieb übersehen.

+++++++ 1547316 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell