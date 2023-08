Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Lorbeerbaum verschwunden

Am Dienstag stahl ein Unbekannter bei Riedlingen einen Baum.

Gegen 7 Uhr goss ein 85-Jähriger seinen Lorbeerbaum. Der stand in einem Blumenkübel vor dem Haus in der Von-Speth-Straße in Zwiefaltendorf. Gegen 19 Uhr war der Baum verschwunden. Die Polizei Riedlingen (Tel. 07371/9380) ermittelt nun nach dem Dieb und bittet um Hinweise. Der Baum ist etwa 200 cm groß und hat einen Durchmesser am Stamm von 10 cm.

Die Polizei ist bei ihrer Arbeit oft auf die Informationen von Zeugen angewiesen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, in einem Fall wie diesem Verantwortung zu übernehmen.

