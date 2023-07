Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 18-Jähriger sorgt für Polizeieinsatz

Altenburg (ots)

Altenburg: Ein 18-jähriger junger Mann sorgte gestern (26.07.2023) zwischen 10:45 Uhr und 11:30 Uhr für einen Polizeieinsatz. Wie gestern bekannt wurde, beschädigte dieser am Vormittag den Werbeaufsteller eines Imbisses in der Leipziger Straße sowie mehrere Werbeaufsteller der DEKRA in der Porphyrstraße. Des Weiteren geriet er in der Leipziger Straße mit dem Imbissmitarbeiter in Streit, wobei es zum Gerangel kam. Zudem wurde bekannt, dass der 18-Jährige von bislang unbekannten Tätern gegen 11:30 Uhr in der Leipziger Straße selbst Opfer eines Körperverletzungsdeliktes wurde, wobei die Angreifer im Anschluss in unbekannte Richtung geflüchtet seien. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Gesamtgeschehen (Bezugsnummer 0193513/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

