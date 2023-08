Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Obermarchtal - Streit eskaliert

Am Dienstag verletzte in Obermarchtal ein Mann einen anderen mit einem Messer.

Ulm (ots)

Kurz nach 23 Uhr kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Riedlinger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 25-Jähriger verletzte dabei einen 20-Jährigen leicht mit einem Küchenmesser. Danach randalierte er in seinem Zimmer weiter. Mit einem Tafelmesser verletzte er danach noch zwei weitere Männer an der Hand leicht. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an und konnte den 25-Jährigen vorläufig festnehmen. Er musste die Nacht über in polizeilichem Gewahrsam bleiben und wird nun wegen Gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Der verletzte 20-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

