POL-SL: Wer kennt diesen Mann

Polizei bittet um Mithilfe nach Raub in Rohrbach

Saarbrücken / Rohrbach (ots)

Am 14.02.2023 (Dienstag), zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr überfielen zwei unbekannte Männer eine 62-jährige Frau bei ihrem Spaziergang am Glashütter Weiher in Rohrbach. Von einem der Männer konnte ein Phantombild angefertigt werden. Das Dezernat für Eigentumskriminalität sucht jetzt mit Hilfe dieses Phantombilds nach den Räubern.

Die beiden Unbekannten rempelten die 62-Jährige während ihres Spaziergangs zunächst an, hielten ihr Opfer kurz fest und entwendeten dessen Handtasche. Danach bestiegen die Männer einen roten Kleinwagen, der von einer dritten Person gesteuert wurde, und flüchteten vom Tatort.

Die 62-Jährige blieb unverletzt. In der Handtasche befanden sich neben der Geldbörse auch Personaldokumente sowie der Wohnungsschlüssel.

Als die Frau später zu ihrer Wohnung zurückkehrte, stellte sie fest, dass dort in ihrer Abwesenheit eingebrochen worden war. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Männer, welche die Frau überfallen haben, mit Hilfe der entwendeten Personaldokumente und dem Wohnungsschlüssel direkt nach der Raubstraftat in die Wohnung eingedrungen sind. Dort entwendeten diese dann einen Tablet-PC, Schmuck sowie einen Tresor samt Bargeld im vierstelligen Bereich.

Der auf dem Phantombild abgebildete Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 50 Jahre alt - ca. 165 cm groß - kräftige Statur - dunklere Hautfarbe - ausländische Sprache - stechender Blick - große dunkle Augen - große auffällige Nase - ungepflegte Erscheinung - trug eine rote Jacke, eine dunkle Mütze und eine dunkle Hose

Zu dem zweiten Tatbeteiligten liegt keine Personenbeschreibung vor. Er trug einen Mundschutz. Zu dem Fahrer des Fluchtfahrzeugs liegen keine Erkenntnisse vor.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0681/962-2133 in Verbindung zu setzen.

