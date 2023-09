Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Unfall mit Straßenbahn und schwer verletztem Fußgänger

Darmstadt (ots)

Am Freitag (08.09.) ereignete sich gegen 15:40 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen lief ein 46-jähriger Darmstädter auf der Heidelberger Straße in Höhe der Haltestelle Lincoln Siedlung an den dortigen Gleisen in Richtung Eberstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der heranfahrenden Straßenbahn und dem Fußgänger.

Der Fußgänger kam mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Der Straßenbahnverkehr war für mehrere Stunden gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/ 969-41210 Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: PK Januschkowetz (1.Polizeirevier Darmstadt) / eingestellt durch DGL: Müller,M. PHK (1.Polizeirevier Darmstadt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell