POL-UN: Bergkamen und Kamen - Zeugen nach mehreren Wohnungseinbrüchen gesucht

Bergkamen / Kamen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges in Bergkamen-Weddinghofen, Kamen-Mitte sowie Kamen-Methler beobachtet haben. Ereignet haben sich insgesamt drei Einbrüche von Samstagvormittag bis Sonntagvormittag in der Bachstraße.

Zwischen Samstag (18.11.23) 10.15 Uhr und 18.45 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt über die Terrasse in eine Hochparterrewohnung einer 40-Jährigen. Gegen 18.00 Uhr bemerkte außerdem ein 43-Jähriger laute Geräusche auf seinem Balkon. Als der unbekannte Täter den Bewohner sah, flüchtete er mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Am Sonntagvormittag (19.11.23) hebelten zwischen 0.00 Uhr und 9.50 Uhr unbekannte Täter ein Erdgeschossfenster auf und drangen in die Wohnung eines 54-Jährigen ein.

In Kamen-Mitte drangen am Samstag zwischen 11.00 Uhr und 19.45 Uhr unbekannte Täter ebenfalls in eine Wohnung am Kalthof ein und durchwühlten dort die gesamte Wohnung eines 36-Jährigen. Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Zeit von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr in der Straße "Am Koppelteich". Über ein auf kippstehendes Fenster gelangten Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Ebenfalls kam es in Kamen-Mitte "Am Schwimmbad" zu einem Einbruch in eine Wohnung, auch hier gingen die unbekannten Täter gewaltsam vor.

Am Sonntagnachmittag verschafften sich außerdem Unbekannte gewaltsam Zutritt über ein Badezimmerfenster in ein Einfamilienhaus im Ahornweg in Kamen-Methler.

Angaben zu entwendeten Gegenständen konnten bislang nicht gegeben werden.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 - 921 3220 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

