Polizei Hamburg

POL-HH: 230818-2. Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 7 - Die Polizei sucht Zeugen

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 18.08.2023, 06:13 Uhr

Unfallort: Hamburg-Waltershof, Bundesautobahn (BAB) 7, Richtung Norden, Anschlussstelle Waltershof

Heute Morgen ist ein 58-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der BAB 7 in Hamburg-Waltershof tödlich verunglückt. Der Verkehrsunfalldienst (VUD) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Den bisherigen Erkenntnissen des VUD Innenstadt/West (VD 2) zufolge hatte der 58-Jährige mit seinem Motorrad die Autobahn in Richtung Norden befahren. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er in Höhe der AS Waltershof auf den staubedingt anhaltenen Sattelzug eines 57-Jährigen auf.

Durch den Unfall erlitt der Piaggio-Fahrer lebensgefährliche Verletzungen. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag er diesen noch an der Unfallstelle.

Der VUD wurde durch Beamte der Schwerlastkontrollgruppe (VD 4) bei der Unfallaufnahme unterstützt und setzte auch eine Drohne ein. Die Sperrung der BAB 7 in Richtung Norden bis 08:53 Uhr führte zur Staubildung.

Die Ermittlungen zu der Unfallursache dauern an.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Ah.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell