Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zeugen nach Bränden gesucht

Kamen (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (19.11.2023) in Kamen-Mitte in der Lessing- und auch Poststraße mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt.

Gegen 21.53 Uhr bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Lessingstraße, dass drei Mülltonnen brannten. Eine dunkelgekleidete Person konnte erkannt werden, die in Richtung "Auf dem Spiek" davonrannte.

Gegen 22.55 Uhr brannte außerdem in der Poststraße ein Müllcontainer.

In beiden Fällen konnten die Brände gelöscht werden, es gab keine Verletzten.

Zeugen, die Hinweise zu den mutmaßlichen Brandstiftern geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307-921 3220 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell