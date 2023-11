POL-UN: Unna - Brief mit verdächtigem Pulver eingegangen

Werne (ots) - Bisher unbekannte Einbrecher verschafften sich am Donnerstag (16.11.2023) gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Werner Straße. Gegen 9.20 Uhr bemerkte der Eigentümer, dass die Terrassentür aufgehebelt worden war und aus seiner Geldbörse mehrere hundert Euro fehlten. Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de . ...

