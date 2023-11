Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zeugen nach Wohnungseinbrüchen gesucht

Kamen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges in Kamen-Heeren-Werve beobachtet haben. Ereignet haben sich zwei Einbrüche am Donnerstag (16.11.23) in der Straße "Zum Toedtfeld".

Zwischen 12.30 Uhr und 19.30 Uhr sowie gegen 17.55 Uhr sind unbekannte Täter zum Teil gewaltsam in die Wohnungen im Erdgeschoss sowie Hochparterre eingedrungen und haben dort mehrere Schränke durchwühlt und Bargeld entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 - 921 3220 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

In Kamen-Methler war ein 26-Jähriger marokkanischer Staatsbürger um kurz vor Mitternacht in ein Einfamilienhaus in der Massener Straße eingedrungen und hatte dort mehrere Gegenstände entwendet. Bei seiner Flucht verletzte sich der Mann. Er konnte in Tatortnähe festgenommen werden und musste aufgrund seiner Verletzung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell