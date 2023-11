POL-UN: Schwerte - Tödlicher Unfall auf Betriebsgelände

Unna (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B 1 wurden am Mittwochmorgen (15.11.2023) zwei beteiligte Fahrer leicht verletzt. Gegen 9.30 Uhr fuhr ein 76-jähriger Bergkamener auf der B 1 in Richtung Unna und bog nach links in die Ostbürener Straße ab. Er achtete dabei nicht auf den ihm entgegenkommenden PKW eines 31-jährigen Fröndenbergers. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der Wagen des Bergkameners kippte auf ...

