Am Mittwoch erlitt eine Pedelec-Fahrerin bei Ulm schwere Verletzungen.

Bereits am Mittwoch, dem 27.09.23, ereignete sich der Unfall bei Ulm. Gegen 17.20 Uhr war eine 56-Jährige mit ihrem Pedelec in der Straße Am Hochsträß von Grimmelfingen in Richtung Hochsträß unterwegs. Auf dem Radweg, im Bereich der Lindenhöhe, kam ihr ein Mann mit einem E-Scooter entgegen. Der fuhr wohl nicht weit genug rechts und streifte die Radlerin am linken Arm. Die 56-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Mann mit dem E-Scooter flüchtete in Richtung Grimmelfingen. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Unbekannten. Dieser könnte den Sturz der Frau womöglich gar nicht bemerkt haben. Der Mann soll etwa 30 Jahre alt sein und ein europäisches Erscheinungsbild haben. Zur Unfallzeit trug er eine dunkle Basecap und einen Kapuzenpullover. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizei Laupheim unter Tel. 07392/9630-320 entgegen.

