POL-UL: (GP) Hattenhofen - Beim Überholen gestreift

Am Sonntag streifte ein Unbekannter bei Hattenhofen eine 9-Jährige auf einem Tretroller und flüchtete.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr war das Kind mit einem Tretroller in der Straße Riedenhof unterwegs. Aus Richtung Albershausen kam ein Unbekannter mit einem weißen Auto. Der überholte die 9-Jährige auf Höhe des Rosswanghof. Dabei streifte er das Kind wodurch dieses leicht verletzt wurde. Anschließend bog der Unbekannte nach links in einen Gemeindeverbindungsweg in Richtung Schlierbacher Straße ab. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) hat die Ermittlungen zum Unfallverursacher aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Am Steuer saß wohl ein männlicher Fahrer. Der weiße Pkw soll ein gelbes Kennzeichen mit schwarzen Ziffern haben.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-111

