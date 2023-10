Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Vorfahrt missachtet

Zwei Personen leicht verletzt und hoher Sachschaden nach Unfall in der Ulmer Straße

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 57jähriger BMW-Fahrer die Ulmer Straße in Laupheim stadtauswärts. Auf Höhe einer Tankstelle bog er nach links in das Gelände ab. Hierbei übersah er einen in der Ulmer Straße stadteinwärts fahrenden SEAT. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge verletzte sich die 22jährige SEAT-Fahrerin sowie ihre 50jährige Beifahrerin leicht und mussten an der Unfallstelle medizinisch versorgt werden. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro an dem BMW und rund 25.000 Euro an dem SEAT. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1972841)

