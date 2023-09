Polizei Köln

POL-K: 230913-3-K Pedelec-Fahrer (57) kollidiert mit Straßenbahn - schwer verletzt

Köln (ots)

Beim Zusammenstoß mit einer Stadtbahn in der Kölner Innenstadt ist ein 57 Jahre alter Pedelec-Fahrer am Dienstagnachmittag (12. September) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn mit Schürf- und Platzwunden an Kopf, Hand und Knien in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Pedelec-Fahrer gegen 15.40 Uhr auf der Cäcilienstraße in Richtung Rheinufer gefahren und in Höhe der Hausnummer 29 an einer Fußgängerfurt vom Linksabbiegerstreifen über die Straßenbahngleise abgebogen. Dort war er von der in gleicher Richtung fahrenden Bahn erfasst worden. (cw/de)

