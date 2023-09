Polizei Köln

POL-K: 230912-7-K Angegriffen, bestohlen und mit Messer bedroht - Öffentlichkeitsfahndung

Mit Bildern der Überwachungskameras am Bahnhof Chorweiler sucht die Polizei Köln nach drei Tatverdächtigen, die am Abend des 4. Januars (Mittwoch) einen 24-Jährigen geschlagen oder getreten, ihm Gegenstände aus seiner Tasche gestohlen und ihn mit einem Messer bedroht haben sollen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 24-Jährige mit der KVB-Linie 15 in Richtung Chorweiler unterwegs. Die drei Unbekannten sollen an der Haltestelle Neusser Straße/Gürtel in die Bahn gestiegen sein. Am Bahnhof Chorweiler hatten sie mit dem Kölner die Bahn gegen 21.45 Uhr verlassen und ihn laut Zeugenaussagen anschließend mit einem Schlag oder Tritt von hinten in den Rücken zu Boden gestoßen. Bei der anschließenden Flucht vor den Angreifern soll er auf dem Uppsalasteig gestolpert sein. Dabei habe er seine Tasche verloren. Diese soll einer der Tatverdächtigen mitgenommen haben und mit seinen Komplizen davongerannt sein. Der Geschädigte verfolgte die Angreifer, bis ihn einer der Männer mit einem Messer bedroht habe. Anschließend seien die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung geflüchtet. Alarmierte Polizisten fanden die Tasche anschließend im Wilhelm-Ewald-Weg. Hinweise zu den drei Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 43 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Link zu den Fotos: https://polizei.nrw/fahndung/114720 (ph/kk)

