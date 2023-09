Polizei Köln

POL-K: 230912-4-K Geldbörse entrissen - Festnahme

Köln (ots)

Am Montagnachmittag (11. September) hat ein Streifenteam einen polizeibekannten Dieb (24) in Köln-Mülheim festgenommen. Der 24-Jährige soll einer jungen Frau (28) gegen 17.30 Uhr die Geldbörse aus der Hand gerissen und sie geschlagen haben, nachdem sie ihn auf der Platzfläche des Wiener Platzes eingeholt hatte. Die alarmierten Polizisten nahmen den Mann, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, noch in Tatortnähe fest. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (as/de)

