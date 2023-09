Polizei Köln

POL-K: 230912-2-K Fußgängerin (81) stirbt nach Unfall

Köln (ots)

Am Montagmorgen (11. September) ist auf dem Salierring in der Kölner Südstadt eine 81 Jahre alte Fußgängerin von einem Rennradfahrer (22) angefahren worden. Mit Kopfverletzungen brachten Rettungskräfte die Frau in eine Klinik, wo sie trotz intensivmedizinischer Versorgung am Montagabend (11. September) starb. Ersten Zeugenaussagen zufolge hatte die Seniorin gegen 8.25 Uhr bei "Grün" eine Fußgängerfurt am Salierring / Am Duffesbach überquert und war von dem in Richtung Sachsenring fahrenden Rennradfahrer erfasst worden. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (ls/de)

