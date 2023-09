Polizei Köln

POL-K: 230911-3-K Armbanduhr von Autofahrer in Köln-Deutz geraubt - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Raub einer hochwertigen Armbanduhr eines 18 Jahre alten Autofahrers in Köln-Deutz am Sonntagabend (10. September) fahndet die Polizei nach zwei etwa 1,70 Meter großen Maskierten. Nach ersten Ermittlungen saß der 18-Jährige gegen 22 Uhr mit vier Begleitern in seinem schwarzen Mercedes GLA auf der Betzdorfer Straße. Die beiden Gesuchten sollen den 18-Jährigen aus der geöffneten Fahrertür gezerrt und ihn mit einer Machete und einem "Totschläger" bedroht und die Herausgabe seiner roséfarbenen hochwertigen Uhr gefordert haben. Mit der Beute rannten die beiden Männer über den Deutzer Ring in Richtung Kalker Hauptstraße.

Nach Aussage des Überfallenen und seiner Begleiter waren beide Angreifer schlank und trugen zur Tatzeit schwarze Masken mit Sehschlitzen. Ein Tatverdächtiger soll einen hellblauen Trainingsanzug mit Kapuze, der andere einen schwarzen Trainingsanzug mit Kapuze getragen haben.

Die Polizei sucht dringend Zeugen und fragt: Wer hat am Sonntagabend (10. September) Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Raub stehen könnten oder kann Angaben zur Identität der Gesuchten machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (ls/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell