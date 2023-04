POL-MK: Verkehrskontrollen am Sonntag

Meinerzhagen (ots) - Vandalen versuchten zwischen Samstagabend und Montagmorgen zwei Scheiben der Grundschule am Schulzentrum Rothenstein einzuwerfen. Zudem beschädigten die Täter die Pausenuhr. Es entstand Sachschaden. Ähnliches ereignete sich auch an einer Förderschule an der Königsberger Straße. Hier lag die Tatzeit zwischen Freitagmittag und dem frühen Sonntagmorgen. Unbekannte beschmierten eine Fensterscheibe ...

