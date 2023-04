POL-MK: Drei Polizeibeamte durch Widerstand verletzt / Mehrere Containerbrände angezeigt

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Mehrere Brände beschäftigten die Polizei am Wochenende. Unbekannte Täter zündeten mehrere Papiercontainer an. Freitag, gegen 13 Uhr brannte es an der Bromberger Straße. Um 22 Uhr an der Friedrichstraße. Gleiches ereignete sich Sonntag, um kurz nach 21 Uhr an der Zufahrt zur "Knapper Grundschule". Die Feuerwehr führte jeweils Löscharbeiten durch. Die Polizei fertigte Anzeigen wegen Sachbeschädigung. Samstag, gegen 12.20 Uhr, beobachtete ein Zeuge eine 20-jährige Lüdenscheiderin, die nach seinen Angaben einen Container an der Bromberger Straße in Brand setzte. Er nahm die Verfolgung auf und verständigte die Polizei. Die Tatverdächtige drohte ihrem Verfolger daraufhin Schläge an. Polizeibeamte zeigten die polizeibekannte Frau wegen Sachbeschädigung an und erteilten einen Platzverweis. Der Container musste durch die Feuerwehr gelöscht werden und brannte aus.

Anwohner der Kölner Straße meldeten Freitagabend eine Ruhestörung. Bei Eintreffen hörten die Beamten laute Musik. Aus der Wohnung drang zudem typischer Cannabisgeruch. Der Bewohner (35) öffnete den Polizisten die Tür und reagierte sogleich hochaggressiv und distanzlos. Er stand dem Eindruck nach unter starkem Alkohol- und Drogeneinfluss und beleidigte die Polizisten als Kinderficker, Vergewaltiger und Pisser. Die Beamten forderten aufgrund seines Verhaltens Unterstützung an. Beim Versuch ihn zu überwältigen, leistete er massiven Widerstand. Er schlug um sich, stieß die Beamten von sich und beschädigte Ausrüstungsgegenstände. Eine ebenfalls in der Wohnung befindliche Frau (36) mischte sich ein und versuchte ihren Bekannten zu befreien. Unter anderem, in dem sie die Polizisten sowie den Streifenwagen mit Glasvasen, Steinen, Blumen und einer vollen Schnapsflasche bewarf (Foto). Auch sie wurde in Gewahrsam genommen. Drei Beamte wurden beim Einsatz verletzt. Beide Personen wurden wegen Beleidigung, versuchter Gefangenenbefreiung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. (dill)

Einbrecher drangen zwischen Samstag- und Sonntagmittag in eine Wohnung am Markomannenweg ein. Sie entwendeten u.a. Schmuck. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Unbekannte Täter gruben in der Nacht zu Samstag an der Oststraße einen einbetonierten Zigarettenautomaten aus und versuchten diesen mithilfe eines Einkaufswagens zu entwenden. Aus unbekannten Gründen ließen sie etwa fünf Meter weiter von ihrem Vorhaben ab. Der Automat blieb unbeschädigt zurück. (dill)

