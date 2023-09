Polizei Köln

POL-K: 230911-2-K Sexueller Übergriff auf Kölnerin im Stadtteil Zollstock - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Sexualdelikt in der Nacht zu Sonntag (10. September) sucht die Polizei Zeugen. Um kurz nach 1 Uhr soll ein etwa 1,80 Meter großer Mann eine 32-Jährige auf dem Zollstocksweg in Höhe einer Baustelle von hinten zu Boden gestoßen, ihre Kleidung zerrissen und ihr an Brüste und Intimbereich gefasst haben. Der jungen Frau gelang es, den Mann mit Faustschlägen abzuwehren, worauf er von ihr abließ und in Richtung Vorgerbirgsstraße flüchtete.

Nach aktuellen Erkenntnissen war die Kölnerin gegen 1 Uhr mit der Stadtbahn der Linie 12 vom Barbarossaplatz bis zur Haltestelle Gottesweg gefahren und hatte dann ihren Heimweg zu Fuß fortgesetzt. Aktuell laufen Ermittlungen, ob der Mann mit ihr von der Bahn aus gefolgt sein könnte.

Das Kriminalkommissariat 12 bittet dringend um Zeugenhinweise unter der Tel.Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de (as/de)

