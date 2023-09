POL-K: 230911-1-K Seniorin (86) stirbt bei Frontalzusammenstoß in Köln-Höhenhaus

Köln (ots) - Die Polizei Köln hat am Samstagabend (9. September) einen mit Haftbefehl gesuchten Räuber (44) in Köln-Ehrenfeld festgenommen. Nach einem Hinweis haben Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei den Gesuchten gegen 21.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Neptunplatzes gestellt. Der bosnisch-herzegowinische 44-Jährige soll ein Mitglied der ...

mehr