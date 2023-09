Polizei Köln

POL-K: 230908-6-K Verkehrsunfall mit Lkw - Fahrradfahrerin in Lebensgefahr

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (8. September) in Köln-Sülz ist eine Fahrradfahrerin (28) lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau gegen 14.45 Uhr auf der Sülzburgstraße in Richtung Unikliniken unterwegs. Ein 40-Tonner (Fahrer 43) soll laut Zeugenaussagen parallel zur 28-Jährigen gefahren sein. Unmittelbar vor der Kreuzung an der Berrenrather Straße war die Fahrradfahrerin von dem Lkw erfasst und unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Polizisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sichern aktuell die Spuren. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell