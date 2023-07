Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Milchfabrik

Mechernich- Obergartzem (ots)

Am Freitag (21. Juli) kam es um 18.18 Uhr in einer Fabrik im Industriegebiet Ziegelfeld in Mechernich- Obergartzem, an der automatisierten Vorrichtung der Altpapierentsorgung, zu einer Überhitzung der Motoren.

Hierbei entstand ein Feuer innerhalb des Müllschachtes und des angeschlossenen Containers.

Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell