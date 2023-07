Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Spenden für Tierheim entwendet

Bremerhaven (ots)

Die Polizei wurde am Freitagnachmittag, 7. Juli, zu einem Diebstahl im Bremerhavener Ortsteil Geestendorf gerufen.

Zeugen hatten der Polizei gegen 16.10 Uhr einen flüchtigen Dieb gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Mann in einer Baguetterie in der Friedrich-Ebert-Straße zunächst etwas zu Essen bestellt und darauf in der Gaststätte gewartet. In einem unbeobachteten Moment machte er sich an der gesicherten Spendendose auf dem Tresen zu schaffen, indem er sie offenbar aufbrach und in seine Tasche entleerte. Anschließend flüchtete er in nördlicher Richtung.

Der Mann wird als etwa 1,80 m groß, 25-30 Jahre alt, mit dunklem Vollbart, dunkler Bekleidung sowie einem weißen Cap beschrieben.

Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und fahndeten mit mehreren Funkstreifenwagen im Nahbereich nach dem Täter.

Da der oben beschriebene Mann in der Nähe nicht mehr gestellt werden konnte, bittet die Polizei Bremerhaven nun alle Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0471/953-3321 zu geben.

