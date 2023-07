Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrskontrollen in Bremerhaven-Mitte: Polizei nimmt Poser-Szene unter die Lupe

Bremerhaven (ots)

Gezielt unter die Lupe nahmen Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven am vergangenen Freitagabend, 7. Juli, Fahrzeuge aus der sogenannten Autoposer- und Tuningszene im Stadtteil Mitte.

An einer Kontrollstelle in der Bürgermeister-Smidt-Straße sowie bei mobilen Verkehrskontrollen überprüften die Beamten die angehaltenen Fahrzeuge insbesondere auf technische Umbauten. Dabei kam auch ein Gerät für Lautstärkemessungen zum Einsatz. Insgesamt wurden in den Abendstunden 10 Autos und 6 Motorräder kontrolliert.

In drei Fällen gefährdeten die Beanstandungen an den kontrollierten Fahrzeugen die Verkehrssicherheit derart, dass die Einsatzkräfte den Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagten. Weiter leiteten die Beamten 13 Ordnungswidrigkeitenverfahren - unter anderem wegen Handynutzung am Steuer und dem Fahren über eine rote Ampel - ein. Vier der kontrollierten Fahrzeuge erhielten einen sogenannten Mängelbericht. Hier müssen die im Rahmen der Kontrolle festgestellten Mängel in den Folgetagen behoben und das Fahrzeug im Anschluss bei einer technischen Prüfstelle oder bei der Polizei vorgeführt werden.

Um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen und damit Unfälle mit zum Teil schwersten Folgen zu verhindern, wird die Polizei Bremerhaven auch in Zukunft derartige Kontrollen durchführen. Die Einhaltungen der geltenden Vorschriften im Straßenverkehr ist die Grundvoraussetzung für die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell