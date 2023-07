Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autos stoßen in Bremerhaven-Schiffdorferdamm zusammen

Bremerhaven (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei Autos ereignete sich gestern, am 5. Juli, gegen 17.30 Uhr in Bremerhaven-Schiffdorferdamm.

Bisherige Erkenntnisse zeigen auf, dass ein 75-jähriger Mann mit seinem Toyota die Postbrookstraße in Richtung Südwesten befuhr. Im Kreuzungsbereich mit dem Vörtelweg hielt er zunächst an der vorgeschriebenen Haltelinie und wartete. Nachdem er ein Fahrzeug hatte passieren lassen, das auf dem Vörtelweg in nördlicher Richtung unterwegs war, fuhr er auf die Kreuzung. Dabei bemerkte der Toyota-Fahrer nicht den herannahenden Ford eines 44-Jährigen, der auf dem Vörtelweg ebenfalls in nördlicher Richtung unterwegs war. Daraufhin stießen beide Autos zusammen.

Aufgrund der Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit - Betriebsstoffe traten aus. Diese wurden von einer beauftragten Fachfirma beseitigt.

Der Unfallverursacher wurde von Rettungssanitätern medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Ford-Fahrer wurde von einem Notarzt medizinisch untersucht und war offenbar unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell