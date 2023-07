Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Hammerangriff auf Polizisten mit "Taser" abgewehrt

Bremerhaven (ots)

Durch den Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes (DEIG) wehrten Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven am gestrigen Dienstagabend, 4. Juli, im Ortsteil Goethestraße einen gefährlichen Angriff auf sie ab.

Nach ersten Erkenntnissen erhielt die Polizei über den Notruf 110 mehrere Anrufe, dass ein bereits stark blutender Mann in einem Haus an der Zollinlandstraße randaliert. Die eingetroffenen Beamten umstellten das Gebäude und entdeckten den verletzten Mann schnell in einer Wohnung. Sie versuchten mit ihm zu sprechen und ihn zu beruhigen. Da der 35-Jährige sich aber offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, war eine Kommunikation nicht möglich. Der mit einem Hammer bewaffnete Mann reagierte nicht auf die Anweisungen der Beamten, schlug eine Fensterscheibe ein und sprang aus wenigen Metern Höhe auf die Straße. Hier rappelte er sich auf und rannte sofort bedrohlich mit erhobenem Hammer auf die Einsatzkräfte zu. Die Polizisten setzten nach Androhung das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) ein. Sie konnten so den Angriff ohne weitere Verletzung des Betroffenen abwehren und Gefahren für Dritte verhindern. Im weiteren Verlauf nahmen die Einsatzkräfte den Angreifer vorläufig fest. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen der Feuerwehr in eine Bremerhavener Klinik verbracht.

Auch die eingesetzten Beamten der Polizei Bremerhaven blieben trotz des dramatischen Einsatzgeschehens unverletzt.

