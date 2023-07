POL-Bremerhaven: Unfall in Bremerhaven-Lehe: Verursacher ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Bremerhaven (ots) - Schnell gefasst wurde ein 42-jähriger mutmaßlicher Ladendieb am Montagvormittag, 3. Juli, in Bremerhaven-Geestemünde. Eine Zeugin hatte daran großen Anteil. Der Mann war um kurz vor 11 Uhr in einem Supermarkt an der Grashoffstraße aufgefallen, als er mit nicht bezahlter Ware den Kassenbereich passierte. Eine Mitarbeiterin, die dies beobachtete, ...

