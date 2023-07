Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Öffentliche Gebäude mit Graffiti beschmiert - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag, 4. Juli, auf Mittwoch, 5. Juli, zwei öffentliche Gebäude in Bremerhaven-Mitte und -Lehe mit Graffiti besprüht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Der Hausmeister einer Schule an der Wiener Straße stellte am Mittwochmorgen fest, dass seit dem vergangenen Nachmittag an Fassade, Glaswänden und Eingangstüren großflächig Schriftzüge angesprüht worden waren. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht.

Nahezu zeitgleich informierte ein Hausmeister der Stadtverwaltung an der Hinrich-Schmalfeldt-Straße die Polizei über Schmierereien im Eingangsbereich des Stadthauses 2. Diese waren in Form und Inhalt ähnlich derer an der Schule an der Wiener Straße. Auch hier liegt der Tatzeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh.

Die Schriftzüge wiesen unter anderem die Begriffe "Nazi", "Terror" und "Antisemit" auf. Da eine politisch motivierte Straftat nicht auszuschließen ist, wurde das Fachkommissariat der Bremerhavener Kriminalpolizei hinzugezogen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 bei der Polizei zu melden.

