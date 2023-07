Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Taschen und ein Kinderwagen voller Diebesgut

Bremerhaven (ots)

Bei einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt ertappt wurden am gestrigen Donnerstag, 6. Juli, eine 20 und eine 23 Jahre alte Frau. Offenbar hatten die beiden aber nicht nur aus diesem Geschäft in der Bremerhavener Innenstadt gestohlen: In ihren Taschen und in einem Kinderwagen fanden die Beamten - neben Kosmetik- und Drogerieartikeln - auch diverse Kleidungsstücke und eine Umhängetasche.

Gegen 14.40 Uhr wurden die Polizisten zu dem Drogeriemarkt an der Bürgermeister-Smidt-Straße gerufen. Ein Ladendetektiv hatte zuvor beobachtet, wie die Frauen Waren im Gesamtwert von rund 200 Euro aus den Regalen nahmen und in ihren Taschen sowie im mitgeführten Kinderwagen versteckten. Als sie den Markt dann verlassen wollten, ohne für die Artikel zu zahlen, wurden sie von einer Mitarbeiterin und dem Detektiv gestoppt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden neben den Drogerie- und Kosmetikartikeln auch noch Waren, die mutmaßlich ebenfalls in Geschäften in der Fußgängerzone gestohlen wurden.

Die Artikel aus der Drogerie wurden dem verantwortlichen Detektiv übergeben. Die übrigen Gegenstände stellten die Beamten sicher. Wo genau diese herstammen, müssen die weiteren Ermittlungen in dem Fall zeigen.

