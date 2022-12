LPI-NDH: Brand in Mehrfamilienhaus - Festnahme Tatverdächtiger

Schlotheim (ots) - Unbekannte Täter zertrümmerten zwei Glastüren und stahlen Tabakprodukte in noch unbekannter Menge. So gelangten gestern Abend in Schlotheim die Täter an ihre Beute in einem Lebensmittelmarkt in der Feldstraße. Zeugen stellten die Tat fest und informierten gegen 22:30 Uhr die Polizei. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gelang es erste Spuren zu sichern. Die Ermittler bitten nun weitere Zeugen sich ...

