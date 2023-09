Polizei Köln

POL-K: 230908-5-K Fahrraddiebstahl im großen Stil? - Festnahme und Sicherstellungen

Köln (ots)

Nach dem Hinweis eines Zeugen (31) haben Polizisten am Donnerstagabend (7. September) auf der Zoobrücke in Höhe der Ausfahrt Köln-Kalk einen mutmaßlichen Fahrraddieb (36) festgenommen. Der Zeuge hatte gegen 21.45 Uhr beobachtet, wie der Tatverdächtige auf der Geldernstraße in Köln-Bilderstöckchen mehrere Fahrräder, die zwischen zwei Bäumen abgestellt waren, auf die Ladefläche seines Transporters lud. Den Transporter des Mannes sowie 8 Fahrräder, diverse Fahrradteile und Elektroschrott stellten die Polizisten noch vor Ort sicher, da der Mann widersprüchliche Angaben über die Herkunft der Fahrräder machte. Die Ermittlungen zur Herkunft der Fahrräder dauern an. (ls/de)

