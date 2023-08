Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 2. Folgemeldung - Brand einer landwirtschaftlichen Halle bei Domsühl

Parchim (ots)

Gegen 02:50 Uhr erhielt die Polizei am Sonntagmorgen, 27.08.2023, die Information von der Rettungsleitstelle über einen Brand einer landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle bei Domsühl. Nach bisherigen Erkenntnissen brennt eine Halle, in der Stroh gelagert wurde, bereits in voller Ausdehnung. Weitere Löschzüge benachbarter Feuerwehren wurden angefordert und befinden sich auf dem Weg in den Einsatzraum. Im Nahbereich der brennenden Halle befinden sich weitere Gebäude. Die Halle in der Größe von 60m x 30m brennt derzeit noch in voller Ausdehnung. 70 Kameraden benachbarter Feuerwehren sind in die Löschmaßnahmen eingebunden. Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude konnte bislang verhindert werden. Die Strohballen lagerten bereits bis zu vier Jahre in der Halle was eine Selbstentzündung unwahrscheinlich macht. Derzeit geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Der Löscheinsatz kann sich, nach ersten Einschätzungen, auch noch über einige Tage erstrecken. Die Schadenshöhe wird derzeit auf 500.000 Euro geschätzt. Hinweise zu diesem Brand, insbesondere über Personenbewegungen im Vorfeld, nehmen das Polizeihauptrevier in Parchim unter der TelNr.: 03871-6000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Weiter kann auch die Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de zur Mitteilung von Hinweisen genutzt werden. Ergänzung: Stand 27.08.2023 05:15 Uhr Hinweis der eingesetzten Feuerwehrkräfte, dass in den benachbarten Ortschaften die Anwohner die Fenster und Türen aufgrund der Geruchs- und Rauchbelästigung geschlossen zu halten sind. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

