POL-GÜ: 28-Jähriger aus Güstrow fällt der Betrugsmasche "Love Scamming" zum Opfer und verliert 51.000 Euro

Güstrow (ots)

Ein 28-jähriger, in Weißrussland geborener Mann ist der dreisten Betrugsmasche des "Love Scamming" zum Opfer gefallen und hat hierdurch insgesamt 51.000 Euro verloren.

Ausgangspunkt des Betrugsfalls war laut Angaben des in Güstrow wohnhaften Mannes ein gewöhnlicher Chat auf einer Online-Dating-Plattform. Im zurückliegenden Zeitraum von zwei Monaten pflegte der Mann dann via WhatsApp einen intensiven Nachrichtenaustausch mit einer vermeintlich russischstämmigen Frau, die laut eigenen Angaben jedoch in Prag in der Tschechischen Republik wohnhaft war.

Im Verlauf der Kommunikation verwies die Unbekannte ihn zunehmend darauf, dass sie selbst erfolgreich Vermögensgeschäfte im Onlinehandel realisiert. Während der weiteren Kommunikation weckte sie das Interesse des Geschädigten und erschlich sich auch unter Vorgabe amouröser Gefühle sein Vertrauen. Der arglose Mann eröffnete daraufhin ein Konto auf einer vermeintlichen Plattform für Onlinehandel und tätigte im Zeitraum weiterer 6 Wochen mehrere Überweisungen an dieses Konto.

Als seitens der vermeintlichen Handels-Plattform weitere Zahlungsaufforderungen an den mittlerweile zahlungsunfähigen Mann herangetragen wurden, um zum Beispiel ausstehender Steuerzahlungen zu begleichen, brach der abrupt Kontakt ab. Erst in diesem Moment realisierte der Geschädigte, dass er womöglich betrügerischen Handlungen zum Opfer gefallen sein könnte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt eingeleitet.

