Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Diebstahl auf dem Gelände eines Autohauses

Güstrow/ Rostock (ots)

Einen Schaden von mehr als 40.000 Euro verursachten unbekannte Diebe am vergangenen Wochenende auf dem Gelände eines Autohauses in der Rostocker Südstadt. Aus fünf Fahrzeugen entwendeten die Diebe hochwertige Fahrzeugteile. Ermittler des Kriminaldauerdienstes konnten am Tatort Spuren sichern, die nun ausgewertet werden müssen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe: Möglicherweise haben Zeugen im relevanten Tatzeitraum, in der Nacht vom 18.08. zum 19.08.2023 zwischen 23:00 Uhr und 02:00 Uhr im Bereich des Autohauses in der Ferdinand-Porsche-Straße Beobachtungen gemacht, die für die Polizei von Bedeutung sein könnten. Hinweise in diesem Fall nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell