Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Polizei stoppt LKW-Fahrer mit 2,81 Promille

Güstrow (ots)

Am 17.08.2023 gegen 12:40 Uhr erhielt die Autobahnpolizei Linstow den Hinweis, dass ein LKW auffällig in Schlangenlinien auf der BAB 19 in Fahrtrichtung Berlin unterwegs ist. Laut Zeugenhinweisen hatte der Fahrer bereits mehrfach die Außenschutzplanke touchiert.

Der benannte Sattelzug mit Auflieger, unbeladen, konnte auf Höhe des Parkplatzes Bansower Forst-West festgestellt und anschließend kontrolliert werden. Der 39jährige polnische Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von 2,81 Promille.

Eine Blutprobenentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell