POL-GÜ: Stark alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall in Güstrow

Gnoien (ots) - Am 07.08.2023, gegen 11:00 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem beschädigten Windkraftrad eines Windparks in der Nähe von Gnoien. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen zunächst Teile eines Flügels ab. In weiterer Folge knickte das beschädigte Windkraftrad am Mast ab und fiel zu Boden. Eine Gefahr für Personen bestand nicht. Die Polizei ...

mehr