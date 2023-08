Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Beschädigtes Windkraftrad verursacht Straßensperrung

Gnoien (ots)

Am 07.08.2023, gegen 11:00 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem beschädigten Windkraftrad eines Windparks in der Nähe von Gnoien. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen zunächst Teile eines Flügels ab. In weiterer Folge knickte das beschädigte Windkraftrad am Mast ab und fiel zu Boden. Eine Gefahr für Personen bestand nicht. Die Polizei sperrte vorsorglich die Landstraße 23 zwischen Jördenstorf und Gnoien. Die Straßenmeisterei Teterow richtete eine Umleitung ein. Die Betreiberfirma wurde umgehend informiert und übernimmt nun die weiteren Arbeiten vor Ort. Eine Ursache ist derzeit nicht bekannt. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen circa 50.000 Euro. Die Vollsperrung der L23 wurde gegen 14 Uhr aufgehoben.

