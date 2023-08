Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Alkoholisierter Radfahrer mit Säugling durch Polizei in Güstrow gestoppt

Güstrow (ots)

Am 21.08.2023 gegen 15:35 Uhr informierte eine Hinweisgeberin die Polizei Güstrow über einen augenscheinlich stark alkoholisierten Radfahrer, der mit einem Säugling in der Straße Platz der Freundschaft in Güstrow unterwegs gewesen ist. Laut Mitteilung der Hinweisgeberin hat sich der Säugling hierbei mit hängendem Kopf in einer Tragevorrichtung vor der Brust des Mannes befunden.

Die alarmierten Beamten konnten den 33-jährigen Mann mit dessen Fahrrad kurze Zeit später im Bereich des Puschkinweges antreffen. Der in Güstrow wohnhafte Mann reagierte sofort verbal aggressiv auf die Maßnahmen der Beamten, denen es dennoch gelang den Säugling in deren Obhut zu nehmen. Urplötzlich attackierte der in Rostock geborene Tatverdächtige die Beamten körperlich mittels Faustschlägen und Tritten, woraufhin er durch die Einsatzkräfte vor Ort in einem der Streifenwagen fixiert werden musste. Auch im Anschluss beruhigte sich der Mann nicht und bedrohte die eingesetzten Beamten fortlaufend u.a. mit dem Tode sowie damit, dass er die örtliche Polizeidienststelle anzünden wird, sobald er frei kommt.

Der vier Monate alte Säugling konnte vor Ort an Einsatzkräfte des Rettungsdienstes übergeben werden. Er wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in das KMG Klinikum in Güstrow verbracht. Laut aktuellem Stand der Erkenntnisse blieb der Säugling unverletzt. Das zuständige Amt für Jugend und Familie des Landkreises Rostock ist über den Sachverhalt informiert worden.

Der Tatverdächtige wurde nach richterlicher Anordnung aufgrund des erheblichen Aggressionspotenzials sowie dessen erheblicher Alkoholisierung in Höhe von 1,87 Promille in Gewahrsam genommen.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die hierzu weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei in Güstrow.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell