LPI-G: Zeugen zu Einbruch gesucht

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 15.09.2022 im Zeitraum von 08:45-16:45 Uhr hielten sich bislang unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Kunstgasse auf. Aus dem Treppenhaus ein dort abgestelltes Kinderfahrrad. Das Fahrrad in der Größe 16 Zoll hatte die Farbe pink-weiß. Zeugen, welche Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter, dem Geschehen oder möglicherweise dem Verbleib des Rades geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 03447 / 471-0 zu melden. ...

