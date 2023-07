Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Media Markt Parkplatz - grauen Mercedes C-Klasse angefahren (24.07.2023)

Singen (ots)

Am Montagabend ist es auf dem Parkplatz des Media Marktes in der Straße "Unter den Tannen" zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer streifte den dort abgestellten grauen Mercedes der C-Klasse, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, im Bereich des vorderen rechten Kotflügels. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr er anschließend jedoch weiter. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

