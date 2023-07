Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen on Eck/ Lkr. Tuttlingen) Vorfahrtsunfall- eine leicht verletzte Autofahrerin (24.07.2023)

Neuhausen on Eck (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und insgesamt 6.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagabend, gegen 19.15 Uhr, auf der Hauptstraße passiert ist. Ein 19-jähriger Fahrer eines VW Fox war auf der Straße "Bei der Kirche" unterwegs und bog an der Einmündung zur Hauptstraße nach links ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Toyota Rav4 einer 41-Jährigen, die auf der vorfahrtsberechtigten Hauptstraße in Richtung Neuhausen fuhr. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde die Autofahrerin in ihren Wagen eingeklemmt und dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Die Polizei schätzt die an beiden Autos entstandenen Sachschäden auf je 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell