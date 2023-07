Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Mit einem Seat auf nasser Fahrbahn in die Leitplanke gekracht- eine verletzte Autofahrerin (24.07.2023)

Deißlingen (ots)

Ein beschädigter Seat Leon und eine leicht verletzte Autofahrerin sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 27 passiert ist. Gegen 16.15 Uhr fuhr eine 19-Jähriger mit einem Seat Leon auf der B 27 von Schwenningen herkommend in Richtung Rottweil. Auf Höhe der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen verlor die junge Frau auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen und geriet ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kollidierte der Seat mit der Mittelschutzplanke. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall nach derzeitigen Stand leicht verletzt. Da von den hinzugerufenen Rettungskräften zunächst von einer schwereren Verletzung ausgegangen worden ist, wurde die 19-Jährige von der Feuerwehr aus dem Wagen herausgeschnitten und zur weiteren Behandlung von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr Deißlingen war mit vier Fahrzeugen und 22 Mann eingesetzt. Während der Rettungsmaßnahmen und der Bergung des total beschädigten Autos durch einen Abschleppdienst musste die Fahrspur in Richtung Rottweil vorübergehend gesperrt werden. Am Seat entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

